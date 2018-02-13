تدخل طبي ناجح لإنقاذ حياة مريض بالقلب في الأحساء

عادل الحربي (صدى):

نجح التدخل السريع لفريق جراحة القلب بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالأحساء، بالتعاون مع قسم الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد، من إنقاذ حياة مريض في العقد الرابع من عمره، أصيب بصدمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة فشل وتوقف عمل الصمام الميترالي، الذي تمت زراعته للمريض مع الصمام الأبهر قبل أكثر من 20 سنة في أحد المستشفيات.

وفور وصول المريض إلى طوارئ المستشفى تم ادخاله وحدة العناية المركزة بصفة عاجلة، حيث أجريت له عملية قلب مفتوح طارئة، وتفاجئ الفريق الطبي أثناء التدخل الجراحي بعدم وجود إحدى شرفتي الصمام الميترالي المزروع للمريض سابقاً، وقد تم بنجاح زراعة صمام له، وكان الصمام الصناعي الآخر بحالة جيدة.

وبعد استقرار حالة المريض وإزالة أجهزة التنفس الصناعي عنه تم عمل أشعة مقطعية تبين فيها وجود شرفة الصمام الميترالي المفقودة مستقرة في فوهة الشريان الفخذي بمنطقة البطن بعد انشطارها وتطايرها مما أستدعى تدخل فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد وبشكل طارئ لإجراء جراحة وإزالة أجزاء الصمام المكسور والمتطاير من الشريان الأورطي بمنطقة البطن وتمت بنجاح – ولله الحمد -، ثم قرر الجهاز الطبي خروج المريض بعد تماثل حالته للشفاء.

يُذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالأحساء يقدم خدمات الرعاية الصحية القلبية المتخصصة، حيث قام بإجراء 626 عملية قلب مفتوح من عام 2017، بنسبة نجاح بلغت 96%.