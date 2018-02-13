أدوية السعال تسبب الضرر لأسنان الأطفال

متابعات(صدى):

أصبحت أدوية السعال تحتوي على 3 أنواع من المحليات: فركتوز، وشراب الذرة، وحمض الستريك، مما يجعل مذاقه أفضل للسان، لكن النتيجة أنه يضر أسنان الأطفال وأيضاً الكبار في موسم البرد.

فلا ينبغي لشراب تهدئة السعال أن يكون حلو المذاق، فهو دواء في نهاية الأمر، لكن لأغراض تسويقية تحول منذ سنوات إلى شراب غني بالسكر.

الفركتوز، وشراب الذرة، وحمض الستريك يضاف إلى شراب السعال والمشروبات الغازية والأكلات السريعة ومن المعروف أن الأكلات السريعة والمشروبات الغازية التي توصف دائماً بأنها غير صحية تضاف إليها هذه العناصر: الفركتوز، وشراب الذرة، وحمض الستريك.

كما أكدت إحدى الدراسات أن شراب الذرة أسوأ لصحة الأسنان من السكر الأبيض نفسه.

وحذرت دراسات عديدة من أن تناول الفركتوز المضاف وشراب الذرة بانتظام يرتبط بالبدانة، وبالسكري، لكن نظراً لأن أدوية البرد موسمية يعتبر تأثيرها السلبي الرئيسي تسوس الأسنان.

أما حمض الستريك الذي يوجد في المشروبات الغازية فهو عامل ضار يتسبب في تآكل طبقة المينا التي تحمي الأسنان والضروس.

ولوقاية أسنان الأطفال والكبار يجب اتباع النصائح التالية:

* تناول شراب السعال مع الطعام.

* لا تتناول دواء السعال قبل النوم مباشرة.

* مضمضة الفم بعد تناول الدواء مباشرة، ثم اغسل الأسنان بالفرشاة برفق لأن حمض الستريك يجعل طبقة المينا لينة ويسهل خدشها.