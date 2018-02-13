تعديلات مميزة لـ ” رينج روفر إيفوك “

متابعات(صدى):

تمكنت شركة Arden من صنع اسماً لها بتعديل سيارات جاكوار ولاند روفر، وآخر مشاريعها هو تعديل رينج روفر إيفوك تحت مسمى AR 11 وهي تتضمن تغييرات كاملة على الجسد، وتحديث للمحرك، ونظام عادم جديد، بالإضافة إلى عجلات حديثة وتصميم داخلي مختلف.

خارجية السيارة الجديدة تحتوي على تحديث لمشتت الهواء الأمامي، والمصد الخلفي، بالإضافة إلى العتبات الجانبية، وقد قامت شركة آردن بتزويد AR 11 بدواسات من الألومينوم وفرش أرضية جديد، وبالرغم من أن المحر ك لم يتم الإفصاح عن مواصفاته بعد، إلا أنه يقال أنه تم زيادة قوته بمقدار 35 حصان، ما يعني أن رينج روفر المعدلة لديها قوة 275 حصان.

أنابيب العادم الرباعية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ تم تحسين صوتها، مع رفع نظام التعليق الهوائي بقدر 1.5 إنش وإضافة جنوط 22 إنش.

بالرغم من أن هذه التعديلات تم إجراؤها على رينج روفر إيفوك الكشف، إلا أنه يمكن تطبيقها أيضاً على الموديل ذو الثلاث أو الخمسة أبواب بالسقف الصلب.

هذه ليست أول مرة نرى فيها Arden تجري لمسة إبداعها على رينج روفر إيفوك، ولكنها قد تكون الأخيرة قبل استبدالها، حيث تخطط لاند روفر لإطلاق الجيل القادم منها مستوحى من فيلار، ما يعني أنها ستأتي بشكل أكثر أناقة وفخامة وأحدث التقنيات.