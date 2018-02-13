معرض الضوء الأسود من طالبات ابتدائية بالرياض يحول رمال الجنادرية إلى بحار

سعيد العجل(صدى):

أطلقت الابتدائية الحادية عشر بالرياض، شعاع ضوء أسود ليصل إلى مهرجان الجنادرية 32، فـ حوَّل رمالها إلى بحر تنيره حروف لغتنا العربية، وذلك بتدشين معرضاً في جناح وزارة التعليم يوم السبت الموافق 24/5/1439هـ.

وتم تدشين المعرض على شرف وكيل الوزارة للتعليم، الدكتورة هيا العواد والدكتورة إيمان الدريهم مديرة إدارة نشاط الرياض، بأنامل طالبات الصف السادس في الابتدائية، اللاتي صنعن الجمال بلوحة مختلفة، أشاد الجميع به.

وشارك في المعرض واحد وتسعون طالبة تحت إشراف معلمتهم الأستاذة الجوهرة الحقيل، وجهود رائدة النشاط الأستاذة نورة الشنيفي وبتوجيهات ومتابعة مديرة المدرسة الأستاذة جوهره الرشيد.