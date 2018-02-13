خربين يقترب من العودة للملاعب

طلال الغامدي(صدى):

يترقب الهلال عودة لاعبيه نواف العابد وعمر خربين؛ للانضمام لصفوف الفريق بعد انتهاء برنامجهما العلاجي والتأهيلي.

وبدأ لاعب وسط الفريق نواف العابد خلال الأيام الماضية في المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ إثر تعرضه للإصابة في وتر العضلة الضامة.

وتواجد العابد أول أمس في العيادة الطبية بملعب جامعة الملك سعود الذي شهد مران الزعيم؛ للبدء في برنامجه.

وعلى جانب أخر يواصل المهاجم السوري عمر خربين برنامجه العلاجي، حيث بدأ باستخدام الكرة، حيث بدأ في الاقتراب من العودة إلى الملاعب خلال الأسابيع المقبلة.