ارتفاع جماعي للعملات الرقمية لليوم الثاني على التوالي
واصلت العملات الرقمية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي بشكل طفيف، في ظل تضييق الخناق على تداولها وإخضاعها للرقابة العالمية.
وارتفعت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 3.40% إلى 8589 دولار، مقتربة من تحطيم حاجز الـ9 آلاف دولار في وقت سابق من الجلسة، بعدما سجلت أمس 8416 دولار.
وصعدت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 3.35% إلى 843 دولار، كما سجلت ” الريبل ” ارتفاع طفيف مقارنة بجلسة أمس عند 1.06 دولار، بينما تراجعت ” بتكوين كاش ” بنسبة 4.95% إلى 1230 دولار.
كما سجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 420 مليار دولار، بعدما وصلت إلى 435 مليار دولار في وقت سابق من التعاملات.
اترك تعليقاً