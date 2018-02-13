ارتفاع جماعي للعملات الرقمية لليوم الثاني على التوالي

عادل الحربي(صدى):

واصلت العملات الرقمية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي بشكل طفيف، في ظل تضييق الخناق على تداولها وإخضاعها للرقابة العالمية.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 3.40% إلى 8589 دولار، مقتربة من تحطيم حاجز الـ9 آلاف دولار في وقت سابق من الجلسة، بعدما سجلت أمس 8416 دولار.

وصعدت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 3.35% إلى 843 دولار، كما سجلت ” الريبل ” ارتفاع طفيف مقارنة بجلسة أمس عند 1.06 دولار، بينما تراجعت ” بتكوين كاش ” بنسبة 4.95% إلى 1230 دولار.

كما سجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 420 مليار دولار، بعدما وصلت إلى 435 مليار دولار في وقت سابق من التعاملات.