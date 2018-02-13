وظائف شاغرة بشركة ” آيفس ” لتأجير السيارات
أعلنت شركة ” آيفس ” لتأجير السيارات بالمملكة، عن حاجتها لعدد من الموظفين، وذلك بكل من ” المنطقة الشرقية، والرياض، وجدة، وأبها ” ، وذلك طبقاً للمسميات الوظيفية التالية:
– محاسبين.
– أمناء صناديق.
– موظف استقبال.
وأوضحت الشركة، الشروط المطلوبة للعمل بتلك الوظائف، كما يلي:
– المؤهل المطلوب: جامعي.
– يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.
– الوظائف للسعوديين فقط.
فيما أتاحت الشركة التقديم من قِبل الراغبين في العمل بهذه الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية للمتقدمين، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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