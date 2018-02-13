وظائف شاغرة بشركة ” آيفس ” لتأجير السيارات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” آيفس ” لتأجير السيارات بالمملكة، عن حاجتها لعدد من الموظفين، وذلك بكل من ” المنطقة الشرقية، والرياض، وجدة، وأبها ” ، وذلك طبقاً للمسميات الوظيفية التالية:

– محاسبين.

– أمناء صناديق.

– موظف استقبال.

وأوضحت الشركة، الشروط المطلوبة للعمل بتلك الوظائف، كما يلي:

– المؤهل المطلوب: جامعي.

– يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

– الوظائف للسعوديين فقط.

فيما أتاحت الشركة التقديم من قِبل الراغبين في العمل بهذه الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية للمتقدمين، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]