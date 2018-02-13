56 دولة تشارك في الدورة الرابعة لوزراء العمل بجدة

عادل الحربي (صدى):

تشارك 56 دولة إسلامية ومنظمات إقليمية ودولية في الدورة الرابعة لوزراء العمل في الدول الأعضاء بـ ” منظمة التعاون الإسلامي ” في محافظة جدة، وذلك خلال الفترة 5 – 6 جمادى الآخر 1439هـ، والتي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع ” منظمة التعاون الإسلامي “.

ويهدف المؤتمر، إلى استعراض تحديات سوق العمل في دول ” منظمة التعاون الإسلامي ” ، ومناقشة سبل الحفاظ على فرص العمل وإيجادها، وتبادل المعلومات حول السياسات والبرامج الناجحة.

كما سيناقش المؤتمر، استراتيجية منظمة ” التعاون الإسلامي ” لسوق العمل، ودراسة اتفاق منظمة ” التعاون الإسلامي ” بشأن ترتيبات الاعتراف المتبادل بالقوى العاملة المؤهلة، ودراسة الاتفاق الثنائي لـ ” منظمة التعاون الإسلامي ” بشأن تبادل القوى العاملة، وتنفيذ برنامج تشغيل الشباب والأنشطة الأخرى ذات الصلة، والأنشطة المنفَّذة في إطار شبكة ” منظمة التعاون الإسلامي ” للصحة والسلامة المهنيتين، وشبكة ” منظمة التعاون الإسلامي ” لخدمات توظيف العمالة. وسيشهد الافتتاح مراسم توقيع على النظام الأساسي لمركز العمل لـ ” منظمة التعاون الإسلامي “.