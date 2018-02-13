بالصور.. أمانة الرياض تصادر عشرات المباسط للباعة الجائلين

عادل الحربي(صدى):

أكدت أمانة منطقة الرياض، أن الإدارة العامة للراحة والسلامة نفذت حملاتها على الباعة الجائلين في أحياء متفرقة من مدينة الرياض، مصادرة عشرات المباسط التي تبيع الخضروات.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، ” نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة بالإدارة العامة للراحة والسلامة حملاتها على الباعة الجائلين في أحياء متفرقة من مدينة الرياض، وصادرت عشرات المباسط التي تبيع الخضروات والكماليات، وقامت بتنظيف المواقع حفاظًا على المنظر العام للمدينة ” .