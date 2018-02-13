8 طرق لمنع ظهور علامات الشيخوخة

أماني الغامدي(صدى):

تشعر المرأة بتقدم العمر عند ظهور بعض التجاعيد الخفيفة وقليلاً من السواد تحت العينين، وقد يحدث ذلك في سن صغير وليس له علاقة بتقدم العمر، حيث تظهر هذه التجاعيد بسبب العادات الروتينية الخاطئة التي نقوم بها يوميًا، ولا نعيرها الاهتمام كثيراً لكنها تسرّع مظهر الشيخوخة.

لذلك نصح الأطباء ب 8 طرق صحية تساعدك علي الحفاظ علي شبابك لأطول فترة ممكنة وهي :

النوم، فيحتاج الإنسان 7 ساعات نوم ليتجنب مجموعة من الآثار الجانبية مثل زيادة الوزن وتسريع مظاهر الشيخوخة .

الحلوى، إذا كنت ممن لا يفوتون فرصة لتناول الحلوى راجع نفسك، لأن جزيئات السكر تلتصق بالخلايا، فتفقد البشرة إشراقها، وتظهر دوائر سوداء تحت العينين.

الواجبات والمهام، كثرة الضغوط على جسمك تفرض نوعاً من الضريبة عليه، وهي تسريع مظاهر الشيخوخة. فإذا كنت ممن يحبون أداء مهام متعددة في الوقت نفسه حاول تغيير هذا السلوك. يؤدي الإجهاد المزمن إلى زيادة الإفراج عن الجذور الحرة التي تتلف خلايا البشرة. ركّز على مهمة واحدة وعندما تنتهي منها انتقل للأخرى.

ساعات النوم، لا ينتج عن نقص فترات النوم ظهور أكياس سوداء تحت العينين فقط، إنها عادة تقصر العمر. يحتاج الإنسان 7 ساعات نوم ليتجنب مجموعة من الآثار الجانبية مثل زيادة الوزن وتسريع مظاهر الشيخوخة.

التلفزيون، إذا كنت مشاهداً مستمراً للتلفزيون احذر من آثار ذلك على صحتك. بحسب دراسة استرالية الذين يشاهدون التلفزيون 6 ساعات يومياً تقل أعمارهم 5 سنوات عن المتوقع. عندما تجلس أكثر من 30 دقيقة متواصلة تقوم خلايا الجسم بتخزين السكر، ما يؤدي إلى السمنة.

الجلوس. تمضية معظم فترات اليوم جلوساً روتين يؤدي إلى أمراض السمنة والقلب والشرايين والسرطان والسكري، وهي عوامل تسرّع الشيخوخة. التمارين والحركة تساعد على تجديد الخلايا.

الكريمات، تحتاج البشرة إلى عناية عن طريق الكريمات المناسبة، التي تحتوي على مغذيات مثل فيتامين ” أ ” و ” سي ” و ” إي ” ، لزيادة تحفيز الكولاجين.

التجميل، إفراط المرأة في وضع مساحيق التجميل يؤدي إلى ظهور البشرة بمظهر أكبر من السن الحقيقي. كذلك قد تحتوي مواد التجميل على عناصر كيميائية تهيج البشرة. وعند إزالة المساحيق الأفضل تجفيف البشرة بواسطة الزيوت الطبيعية.