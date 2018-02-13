20 % ارتفاع سعر الخضروات والفواكه بمكة

نايف السالم(صدى):

بلغت أسعار بعض أصناف الفواكه والخضار، بمكة المكرمة، ارتفاعًا يتراوح ما بين 10 لـ 20 % ، أبرزها ” الموز، البرتقال، المشمش، الخير ” ؛ وذلك بسب موجة الصقيع الذي تعرضت له منطقة ” الطائف ” وما حولها، ما نتج عنه إتلاف مساحات زراعية كبيرة.

وأوضح مستهلكون، أن الارتفاع بلا مبرر في ظل وفرة المعروض، من الفواكه والخضروات، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة ومعاقبة المحلات التي تتلاعب بالأسعار.

وفي قال أسلم الهذلي، وصالح الحربي، وسالم الهلالي: ” أن الارتفاع المفاجئ، في أسعار بعض أنواع الفواكه، ليس له ما يبرر؛ لأن معدلات الاستهلاك، لم يتغير عن المعتاد ” .

وفي ذات السياق، ذكر شيخ طائفة حلقة الخضار والفواكه، زهير حابس، أن الفواكه، يتم تسعيرها، من قبل الموردين من الثلاجات في ” جدة ” ، ولا يوجد فرق بين سعر الكرتون، في مكة وجدة سوى ريال واحد.