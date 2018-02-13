ريبروف: واجهنا تركتور بتكتيك مختلف

نواف السالم(صدى):

أعرب المدرب الأوكراني للأهلي سيرغي ريبروف، عن سعادته ببداية فريقه الجيدة في بطولة دوري أبطال أسيا، بعد الفوز بهدف على تركتور الإيراني أمس.

وقال ريبروف، إن اللاعبين قدموا أداء جيد، استحق الفوز، مضيفًا أن اقتناص الفوز في افتتاح البطولة، سيكون حافز كبير للاعبين لتقديم مستويات جيدة في بطولتي كأس الملك ودوري المحترفين.

وأشار إلى أن لاعبيه خاضوا المباراة بتكتيك مختلف، موجهًا الشكر لهم على الالتزام بتعليماته طوال الـ 90 دقيقة.

وتابع: ” واجهنا فريق قوي يلعب على مساحات متقاربة، والاهم من الاستحواز هو الوصول بفاعلية هجومية وتسجيل الأهداف ” .