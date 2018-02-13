البنتاجون يعتزم دعم القوات الكردية في سوريا بـ300 مليون دولار

واشنطن(صدى):

خصصت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” ، مبلغ 300 مليون دولار من ميزانية العام المقبل؛ لتدريب وتجهيز قوات سوريا الديمقراطية ” القوات الكردية “.

كما خصصت الوزارة، مبلغ 250 مليون دولار لتأسيس القوة الأمنية الحدودية، وكذلك مبلغ 850 مليون دولار لدعم قوات مكافحة الإرهاب في العراق ضمن حربه على تنظيم ” داعش ” الإرهابية.

وتصبح بذلك الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع الأمريكية، هي الأضخم في تاريخها في حال تم إقرارها.

وفي سياق متصل، كشف مسؤولون أمريكيون، أن الولايات المتحدة لن تساهم بأي أموال في إعادة إعمار العراق.