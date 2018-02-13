تعرف على تاريخ ميلاد أول إذاعة سعودية في عهد المؤسس

علي القحطاني (صدى):

يحل، اليوم الثلاثاء، اليوم العالمي للإذاعة والذي يتم الاحتفال فيه بالدور الهام الذي تقدمه هذه الوسيلة في الحياة العامة والشخصية للأفراد.

وجاء ميلاد الإذاعة السعودية في عهد مؤسس المملكة وموحدها جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ” رحمه الله ” ، عندما أصدر مرسوماً ملكياً في الثلاثاء الموافق 23 رمضان عام 1368هـ.

وتضمن المرسوم ضرورة التزام الصدق والأمانة، والواقعية، والالتزام بالموضوع، وعدم التعرض لأحد بالشتم أو التعريض بأحد أو المدح الذي لا محل له، كما أكد ضرورة الاهتمام بالأمور الدينية وإذاعة القرآن الكريم والمواعظ الدينية.