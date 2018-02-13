اليوم.. أمير مكة يزور الليث وبحرة والجموم ضمن جولاته لمحافظات المنطقة

نايف السالم(صدى):

يستمر صاحب السمو الملكي، الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، في جولاته على محافظات المنطقة.

ويتضمن برنامج أمير مكة، اليوم، زيارة محافظات الليث، وبحرة، والجموم، حيث يترأس اجتماعات المجالس المحلية بها، مستعرضاً مشاريع التنمية لكل منها، ويستمع لمطالب الأهالي الذين سيلتقي بهم.

وبدأت جولات الأمير خالد الفيصل السنوية، الأسبوع الماضي وقام بزيارة محافظات الطائف والمويه وميسان ثم الخرمة ورنية وتربة والقنفذة وأضم والعرضيات.