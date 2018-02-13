ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بزيادة الإنتاج الأمريكي

واشنطن(صدى):

شهدت أسعار النفط، خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا في مستوياتها، في ظل ترقب تقديرات مخزونات النفط الأمريكية و تزايد المخاوف من ارتفاع انتاج النفط الصخري الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.59% عند 62.96 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام نايمكس تسليم مارس بنسبة 0.54% إلى 59.61 دولار للبرميل.

ومن المنتظر أن يكشف معهد البترول الأمريكي تقديراته لمخزونات النفط في البلاد، مساء اليوم، على أن يتم الإعلان عن البيانات الرسمية غد الأربعاء، حيث توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس ارتفاع انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا خلال مارس.

كما توقعت ” أوبك ” في تقريرها الشهري الصادر، أمس الاثنين، ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.59 مليون برميل يوميًا هذا العام، بزيادة قدرها 60 ألف برميل يوميًا مقارنة بتوقعاتها السابقة ليسجل 98.6 مليون برميل يوميًا.