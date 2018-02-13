أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة في جازان

تركي السالم(صدى):

أعلنت إمارة منطقة جازان، صباح اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم بالمنطقة، حيث أكدت على استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، على كل من ” مكة المكرمة، والمدينة المنورة ” .

وكشفت ” إمارة جازان ” ، من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن توقعها هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة، وذلك بمناطق ” تبوك، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية، وشمال المنطقة الشرقية، ومنطقة المدينة المنورة.