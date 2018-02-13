أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة في جازان
أعلنت إمارة منطقة جازان، صباح اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم بالمنطقة، حيث أكدت على استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، على كل من ” مكة المكرمة، والمدينة المنورة ” .
وكشفت ” إمارة جازان ” ، من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن توقعها هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة، وذلك بمناطق ” تبوك، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية، وشمال المنطقة الشرقية، ومنطقة المدينة المنورة.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3897 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم سلم سلم