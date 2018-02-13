الجيش المصري: القضاء على خلية إرهابية وضبط 400 مشتبه به في سيناء

القاهرة(صدى):

واصل الجيش المصري جهودة لتطهير سيناء، في إطار العملية التي شنتها الجمعة، الماضية ، تحت اسم ” تطهير سيناء 2018 ” ؛ لاستهداف البؤر والأوكار الإرهابية.

وأعلن الجيش في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 10 عناصر إرهابية؛ إثر إطلاق النار المتبادل، موضحًا أنه أُلقي القبض على 400 مشتبه به، من بينهم عدد من الأجانب.

وقال الجيش إنه الخلية الإرهابية المكونة من 10 متشددين شديدة الخطورة، وتم القبض عليهم أثناء الاختباء بأحد المنازل بنطاق مدينة العريش بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات المداهمة.

وأشار الجيش إلى أنه تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي كانت بحوزتهم.