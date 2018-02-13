تحديات تواجه التوطين و5 حلول لإصلاح مشاكل سوق العمل

عادل الحربي (صدى):

تواجه إجراءات التوطين التي تسير عليها منشآت ومؤسسات الدولة، فيوجد نحو 12 مهنة سيتم توطينها العام المقبل، إلا أن عدد الوافدين يصل إلى 11 مليون وافد في المملكة.

وترتفع نسبة البطالة إلى 12.8%، وتستهدف المملكة خفض النسبة إلى 9% بحلول عام 2020 حيث سيتم توفير 3 ملايين فرصة عمل في هذا العام.

وفي هذا الإطار، أشار بعض المختصون إلى أن هناك خمسة حلول لإصلاح المشاكل التي تواجه سوق العمل، شملت الخفض التدريجي للعمالة الوافدة للقضاء على البطالة، إضافة إلى إعادة النظر في رسوم استقدام العمالة الأجنبية.

كما تضمنت الحلول، تسريع التركيز على تأهيل وتدريب الشباب السعودي، وتدشين منشآت تستهدف التوظيف المحلي، وكذلك النظر في قرار الفاتورة المجمعة حتى يتم التخلص من الأضرار التي يسببها لأصحاب الأعمال.