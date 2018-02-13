إستئصال ورمين ضخمين لمريض بمستشفى الملك فهد بجازان

تركي السالم(صدى):

تمكن بفضل الله أطباء الجراحة العامة وجراحة الصدر بمستشفى الملك فهد بجازان من إستئصال تام لورمين ضخمين الأول بالغدة الدرقية والآخر بجوار القلب والشرايين الرئيسية لمريض يبلغ من العمر 57 عام.

وكانت قد أجريت للمريض الفحوصات اللازمة حيث تبين وجود ورمين الأول بالغدة الدرقية والثاني في الصدر بجوار القلب والشرايين الرئيسية، وعلى الفور تم تجهيز المريض لإجراء عملية جراحية تمثلت في شق في الرقبة وفتح عظم القص وبفضل الله تم إستئصال الأورام بنجاح والمريض الآن يخضع لمتابعة علاجية بجناح التنويم .