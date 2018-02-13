مستشفى قوى الأمن بالرياض يطلق برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

سعيد العجل(صدى):

إنطلاقاً من سعي برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، إلى المساهمة في تحقيق الخطط الوطنية المتعلقة بتوفير فرصاً تدريبية ووظيفية لأبناء هذا الوطن المبارك، والمنبثقة من رؤية المملكة 2030، طرحت إدارة الموارد البشرية مؤخراً برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف (لوظائف السكرتارية والسكرتارية التنفيذية) والذي يستهدف الشباب والشابات السعوديين، وذلك لتهيئتهم وإحلالهم في المستشفى.

ويأتي هذا البرنامج عملاً بإستراتيجية تنمية الموارد البشرية باستقطاب وتعيين ودعم توظيف الشباب السعودي ورفع معدلات التوطين في القطاع الصحي، من خلال برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وضمن خطة وضعت من أولوياتها العمل على تأهيل المستفيدين لمواجهة تحديات سوق العمل وذلك للنهوض بالعنصر البشري بالتدريب بكافة مستوياته، إضافة لرفع مستوى الأفراد من خلال تدريب منهجي يضمن انخراطهم في فرص العمل المتاحة.

وقد بدأ البرنامج بقبول مايقارب 29 متقدماً إجتازوا مراحل الفرز المختلفة بدءًَا من المؤهلات العلمية المطلوبة، مروراً بإجادة تحدث اللغة الانجليزية، ومن ثم تم إجراء إختبارات للغة الإنجليزية، والطباعة، وكتابة وتنسيق المخاطبات. وفي المرحلة الأخيرة تم توجيههم إلى بعض إدارات المستشفى، حتى يتمكنوا من إكتساب الخبرة والمهارة المطلوبة والتي تؤهلهم للعمل، ليتم في نهاية البرنامج التدريبي تقييمهم للوقوف على مستوى إتقانهم للعمل والتعاقد رسمياً مع من يثبت جدارته منهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج الأول للتدريب المنتهي بالتوظيف بالمستشفى، ويأتي تلبية لحاجة العديد من الإدارات بإيجاد كوادر وطنية مؤهلة وذلك تماشياً مع الخطط الإستراتيجية التي تنتهجا المملكة في سبيل إيجاد الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وسيعقبها بحول الله العديد من البرامج المتخصصة في هذا المجال تناسب حاجة الأقسام مع مراكز تدريبية مختارة لتدريب وتطوير مهارات المتدربين بعد الانضمام للبرنامج.