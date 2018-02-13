الطيران المدني تعلق على المستحقات المتأخرة على مطار الملك عبدالعزيز

عادل الحربي(صدى):

صرَّحت الهيئة العامة للطيران المدني، بأن المستحقات المتأخرة على مطار الملك عبدالعزيز الدولي والتي تعود إلى 25 عاماً، عبارة عن عقد يعود إلى إحدى الشركات العاملة بالمطار.

وأوضحت الهيئة، أن معظم المبالغ المستحقة عليها هي في الأصل غرامات تأخير والتي تم البت فيها من الجهة المختصة، لافتة إلى أن الإدارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتجديد العديد من العقود بالمطار وتسوية أوضاعها النظامية مع مراعاة عدم التجديد لأي من العقود التي عليها مستحقات مالية متأخرة قبل سداد المبالغ المترتبة عليها.

وأشارت الهيئة إلى أن الإدارة المالية بالمطار لديها قسم مختص بالتحصيل من المطارات وقد حققت الإدارة نسبة عالية في الإيرادات لهذا العام.