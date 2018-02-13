بالصور.. رجل يتخلص من التدخين بطريقة غريبة

أنقرة(صدى):

قرر رجل تركي يٌدعى ” إبراهيم يوسيل ” البالغ من العمر 42 عاماً ، الإقلاع عن التدخين نظرا لمخاطره على الصحة وتكلفته العالية ، بطريقة غريبة ومثيرة ، حيث وضع قفص على رأسه وإعطاء المفاتيح لزوجته.

وكشفت وسائل إعلام تركية ، أن الرجل يضع القفص لمنعه من التدخين لكن زوجته تزيله عندما يحين وقت الطعام، وتضعه مرة أخرى بعد الانتهاء من الأكل.

ويقول إبراهيم ، في تصريحات إعلامية ، إنه كان يدخن عبوتين يوميا لأكثر من 20 عاما، لكنه قرر التوقف عدما مات والده بسبب سرطان الرئة، مضيفا أنه حاول عدة مرات الإقلاع عن هذه العادات السيئة، لكنه كان يفشل دائما.

وتوضح زوجته أن الفكرة كانت تجعلها تشعر بالإحراج في البداية، لكنها تدعمه الآن طالما جادا في هذه الخطوة.