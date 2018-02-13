” التأمينات ” تتيح تسجيل مدد عمل بأثر رجعي.. وتكشف عن المستندات المطلوبة

نايف السالم(صدى):

أتاحت التأمينات الاجتماعية، صباح اليوم الثلاثاء، للعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الخاضعين لنظام التأمينات، تسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي في تلك الجهات.

وحددت التأمينات في تنويه لها على حسابها الرسمي على ” تويتر “، مهلة للتقدم بطلب تسجيل تلك المدد على أن تنتهي في 1 ربيع الثاني 1440هـ.

كما أوضحت أن المستندات المطلوبة تتمثل في خطاب من جهة العمل، قرار التعيين، صورة الهوية الوطنية، قرار المباشرة، قرار طي القيد، وبيان الأجور السنوي أثناء فترة العمل.

وأضاف أنه يتم تقديم الطلب عن طريق كلًا من ” جهة العمل ” حيث تقوم جهة العمل بإرسال المستندات المطلوبة إلى مكتب التأمينات، و ” المشترك ” حيث يقوم المشترك بتقديم المستندات إلى مكتب التأمينات.