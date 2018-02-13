2.56 مليار ريال لتحفيز النطاق العريض والألياف الضوئية

عادل الحربي(صدى):

أوضح عادل أبو حميد، المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الهيئة بدأت تنفيذ الاستفادة من مبادرة تحفيز النطاق العريض، والألياف الضوئية بمبلغ 2.56 مليار ريال، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو ما يعود بالنفع على أكثر من مليوني منزل في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف ” بو حميد ” إلى أن مبادرة تحفيز النطاق العريض، عبارة عن تقديم دعم مالي، لجزء من تكاليف نشر شبكات الألياف الضوئية لشركات الاتصالات؛ مما يساهم في تفعيل استثمارات الشركات في شبكات الألياف الضوئية والقطاع بشكل عام.

وأشار إلى أن أبرز المعوقات، التي يواجهها الاستثمار، في الألياف الضوئية لخدمات النطاق العريض، هو التكاليف العالية وضعف العائد، على الاستثمار، مما يتطلب فترات طويلة؛ لاسترجاع وتحقيق عوائد من تلك الاستثمارات.

وفي ذات الصدد، قال المتحدث الرسمي لشركة ” ضوئيات ” التابعة للسعودية للكهرباء، فيصل العتيبي، أن الشركة تقوم الآن بدور مهم في تنفيذ مبادرة النطاق العريض، بقيادة وزارة الاتصالات، ملفتًا إلى أن شبكة ألياف ضوئية تمتد لأكثر من 67 ألف.