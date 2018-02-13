نايف السالم(صدى):

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أنها وضعت عدة إجراءات صارمة لمعالجة المستحقات المالية المتأخرة على شركات الطيران أو المستثمرين، من قبل الإدارة المعنية بمطارة الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأشارت الهيئة، إلى أنه تم رفع نسبة التحصيل لعام 2017 مـ بنسبة 75% من إجمالي الإيرادات مقارنة بالسنوات الماضية، مضيفة أنه تم أخذ مبلغ 811 مليون ريال من قيمة عقود الإيجار دون النظر في العقود التي تم تعديلها أو أضيفت كملحق للعقد.

وأضافت أنه تم تخفيض قيمة الإيجارات لهذ العقود بمبلغ 522 مليونًا لثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه المبالغ غير المحصلة من عقود الإيجار أصبحت 289 مليون ريال وليس 81 مليون ريال.