” الطيران المدني ” توضح حقيقة فيديو هبوط طائرة على طريق جدة السريع

نايف السالم(صدى):

أكدت إدارة الطيران المدني، عدم صحة الفيديو الذى يتناقله البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول هبوط احدى الطائرات على طريق جدة/ مكة السريع.

وقالت إدارة الطيران المدني إن الفيديو المنتشر قديم و التُقط من داخل مطار الملك عبدالعزيز في سبتمبر2015 خلال العاصفة الرملية التي ضربت المملكة، كما أن السيارات التي تظهر في المقطع تتبع المكتب التنفيذي في المطار.

جاء بعدما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطائرة قالوا إنها هبطت اضطراريًّا على طريق عام بمدينة جدة بسبب سوء الأجوال الجوية، وظهرت السيارات تتحرك على الطريق على بعد أمتار من الطائرة التي كانت لا تزال أنوارها مضاءة.