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بالفيديو.. مشجعات كوريا الشمالية يخطفن الأنظار بجمالهن

بالفيديو.. مشجعات كوريا الشمالية يخطفن الأنظار بجمالهن
بيونج يانج(صدى):

خطفت مجموعة من مشجعات كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية ، المكونة من 75 مشجعة واللاتي يٌطلق عليهن ” جيش الجمال ” الأنظار إليهن بحماسهن وحركاتهن المتناسقة باحترافية بغناء أغانيهن الخاصة بانسجام تام وبراعة .

وافتتن الحضور في المدرجات بحركاتهم المتناسقة والتقطوا العديد من الصور ومقاطع الفيديو، وشاركوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ورغم أن اللقطات نالت إعجاب الكثيرين وأثنت عليهن نجمة الهوكي الجليدي الأمريكية ” انجيلا روجيرو ” التي تعتقد أنه ينبغي ترشيحهن لجائزة نوبل للسلام، أشار البعض أنها شكل آخر من أشكال الدعاية لدولة كوريا الشمالية المثيرة للجدل.

https://twitter.com/i/web/status/962273365129027584

 


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 4009 ] نشر منذ 2 ساعتين

بكرة تشوفون عندنا الي يظهرن محاسنهن ومفاتنهن في المدرجات
مانقول غير الله يستر والله يصلح الحال والاحوال

[ عدد التعليقات: 2455 ] نشر منذ 2 ساعتين

التنظيم في كل شي جميل -حتى في التشجيع في المدرجات-
ياحلو التنظيم والتنسيق والترتيب-

[ عدد التعليقات: 3898 ] نشر منذ 1 ساعة

لفتن إنتباهي صورهن وهن يشجعن
بكل سلاسة واريحية وديمقراطية
وامورهن زينه والأمن مستتب ولله الحمد والمنه
وكل شيئ رايق وعال العال
لا افراط ولا تفريط
لا تشدد وغلو وتطرف وتزمت من قبل متشددين
لديهم
ولا تميع وإ نحلال اخلاقي
خير الأمور الوسط الإعتدال

[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 1 ساعة

وينهن ووين الجمال
الجمال والله عند بناتنا السعوديات الله يحفظهن

[ عدد التعليقات: 42705 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههه ,,

,, طيب يااخ عذاب طيب ..

,, احس تعبيررك هذا طالع من قلب صافي صادق ,, وليس عليك بغريب ،فأنت دائماً كذالك ,,

,, مع اجمل تحيه مفعمه باالمودة الصادقه ,,

[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 41 دقيقة

وين الجمال اللي يحكون عنه ماشوف إلا طقم واحد كلش مامن فرق😏😏

[ عدد التعليقات: 3898 ] نشر منذ 32 دقيقة

يوووهـ بنت النور🌹حرام عليك والله
ناظري بالله ع زين وحكي كأنهن حبات حبحب احمر شفايف
ههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يستر عليهم اذا رجعو ديارهم

[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 4 دقائق

الترتيب والشكل الخارجي وحركاتهم وجلستهم منظمه ايه

بس وجهيهم كانه طبق بيض مدور ☺️

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