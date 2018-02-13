بالفيديو.. مشجعات كوريا الشمالية يخطفن الأنظار بجمالهن

بيونج يانج(صدى):

خطفت مجموعة من مشجعات كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية ، المكونة من 75 مشجعة واللاتي يٌطلق عليهن ” جيش الجمال ” الأنظار إليهن بحماسهن وحركاتهن المتناسقة باحترافية بغناء أغانيهن الخاصة بانسجام تام وبراعة .

وافتتن الحضور في المدرجات بحركاتهم المتناسقة والتقطوا العديد من الصور ومقاطع الفيديو، وشاركوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ورغم أن اللقطات نالت إعجاب الكثيرين وأثنت عليهن نجمة الهوكي الجليدي الأمريكية ” انجيلا روجيرو ” التي تعتقد أنه ينبغي ترشيحهن لجائزة نوبل للسلام، أشار البعض أنها شكل آخر من أشكال الدعاية لدولة كوريا الشمالية المثيرة للجدل.

https://twitter.com/i/web/status/962273365129027584