بالفيديو.. مشجعات كوريا الشمالية يخطفن الأنظار بجمالهن

خطفت مجموعة من مشجعات كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية ، المكونة من 75 مشجعة واللاتي يٌطلق عليهن ” جيش الجمال ” الأنظار إليهن بحماسهن وحركاتهن المتناسقة باحترافية بغناء أغانيهن الخاصة بانسجام تام وبراعة .

وافتتن الحضور في المدرجات بحركاتهم المتناسقة والتقطوا العديد من الصور ومقاطع الفيديو، وشاركوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ورغم أن اللقطات نالت إعجاب الكثيرين وأثنت عليهن نجمة الهوكي الجليدي الأمريكية ” انجيلا روجيرو ” التي تعتقد أنه ينبغي ترشيحهن لجائزة نوبل للسلام، أشار البعض أنها شكل آخر من أشكال الدعاية لدولة كوريا الشمالية المثيرة للجدل.

When you sit next to #NorthKorea’s cheering squad at speedskating.#PyeongChang2018 #olympics @NBCOlympics pic.twitter.com/e3TRP7NYiL

— Carl Quintanilla (@carlquintanilla) February 10, 2018