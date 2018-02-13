النظام الإيراني يفصل المواطنين عن المسؤولين في الصلاة لدواعِ أمنية

طهران(صدى):

مواصلة للتفرقة التي يمارسها النظام الإيراني، أمر بتقسيم ساحات صلاة الجمعة في المساجد لصفوف خاصة بالمسؤولين وصفوف أخرى بعيدة عنها للعامة.

وعلق رضا تقوي عضو مجلس سياسات أئمة الجمعة في إيران على هذا الأمر، قائلا : ” إنني لن أدافع عن مثل هذه الأفعال التي تفرق بين المسؤولين والمجتمع ، لكن بسبب الظروف الأمنية لخطباء الجمعة والمسؤولين خاصة، لا بد من هذا الفصل “.

وأضاف : ” إنني أرى أن هذا الأمر يأتي لدواع أمنية لتأمين المسؤولين، والمزايدة من قبل الإعلام حوله غير مقبولة “.

و يستغل خطباء الجمعة الجموع والحشود من المصلين للترويج لقضايا سياسية ومذهبية لنظام الملالي.