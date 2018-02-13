تفاصيل تسييل الضمان البنكي بقيمة 50 مليون ريال لشركة “عذيب للاتصالات”

علي القحطاني (صدى):

تلقت شركة “عذيب للاتصالات”، خطابا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الإثنين يفيد بمباشرتها إجراءات تسييل الضمان البنكي المقدم من الشركة والبالغة قيمته 50 مليون ريال لعدم التزام الشركة بسداد الدفعة الأولى للترددات التي تم طرحها في المزاد العلني لترددات النطاقين (700) و(1800) ميجا هيرتز، وذلك خلال (90) يوماً من تبليغها بذلك.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن هذا الإجراء تم وفق ما تقتضي به الأنظمة، مبينة أن ذلك إن تم سيؤدي إلى ارتفاع خسائر الشركة إلى 366.7 مليون ريال والتي تشكل ما نسبته 58.21% من رأس المال حسب الميزانية الغير مراجعة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

وبينت أنها تقدمت إلى المحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ 09/04/1439هـ بدعوى تطلب فيها إلغاء قرار هيئة الاتصالات رقم (38/هـ ت) وتاريخ 05/01/1439هـ بإستعادة التردادات وقيدت برقم 3215/1/ق لعام 1439هـ وحدد لها موعداً للنظر في جلسة يوم الاثنين 12 مارس 2018.