عسكري مصري: تم ضبط أسلحة قطرية مع الإرهابيين في سيناء

القاهرة(صدى):

كشف المسؤول العسكري المصري السابق، اللواء محمود زاهر، عن ضبط قوات الجيش المصري لأسلحة قطرية مع إرهابيين في سيناء.

وأوضح زاهر أن الدوحة تشتري هذه الأسلحة من أموال الشعب القطري وتدعم بها الإرهاب، مشيرًا إلى أنها تستورد سلاحًا خفيفًا وتدعم به التنظيمات الإرهابية، وتم ضبط عدد منها مع الإرهابيين في سيناء، بالإضافة إلى لأسلحة الثقيلة التي تستوردها لإرضاء الأنظمة الغربية على حساب أموال الشعب.

وأكد زاهر أن القيادة المصرية تعي جيدًا خطورة الانجراف في حرب إقليمية، لافتًا إلى أن البعض يسعى لإفساد نماء الاقتصاد المصري من خلال إدخاله في حروب عسكرية.