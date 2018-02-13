سياسي يمني: استخدام مليشيا الحوثي للأطفال دليلًا على إفلاسها عسكريًا

فهمي محمد(صدى):

أكد المحلل السياسي اليمني فؤاد مسعد، الأثنين ،على أن استخدام ميليشيات الحوثي للأطفال على جبهات القتال، دليلا على وصولها لمرحلة جديدة من السقوط وإفلاسها عسكرياً مما جعلها تلجأ للأطفال.

وأوضح مسعد أن أفعال الحوثيين الإرهابية تضع المجتمع الدولي برمته أمام مسئوليته الأخلاقية؛ لأن هذه العصابات المجرمة تثبت كل يوم أنها لا تتورع عن ارتكاب أي جريمة، باستخدام أي سلاح وفق التوجيه الذي صدر لها من إيران.

وأشار إلى أن المبادرات الإغاثية التي أعلن عن توقيعها التحالف العربي، ستُلقي بثمارها الطيبة على اليمنين.