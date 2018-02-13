آل الشيخ يعلن عن مكافاة للاعبي الهلال حال الفوز في مباراة اليوم
تمنى المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة فوز نادي الهلال في أولى مبارياته اليوم بدوري أبطال آسيا، معلنا عن مكافأة مالية للاعبين.
ونشر آل الشيخ، عبر تغريدة له على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” تمنياتي للنادي الهلال بالتوفيق في أول مباراة له اليوم بدوري أبطال آسيا.. وفي حال الفوز بآذن الله مكافأة 10 الآف ريال لكل لاعب ” .
كان زمان[ عدد التعليقات: 2430 ] نشر منذ 4 ساعات
كفو ..
الماهر[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 ساعات
(اللهم لاحسد)
ياليتني لاعب بس والله من الدلع 90دقيقه و10الف
الهاوي[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 3 ساعات
دام عموري مهوب لاعب أن شاء الله نفوز عليهم
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3897 ] نشر منذ 3 ساعات
مكافأة 10 الآف ريال لكل لاعب فقط؟؟
اتمنى تكون المباراة التالية خمسة وعشرين الف كل لاعب
يستاهلون اكثر واكثر
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3897 ] نشر منذ 3 ساعات
الحين يجيك واحد مدرعم ومطفي انوار مصابيح سيارته
ونازل ع عذآب الرحيل
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين
مهزلة … ضياع اوقات وإسراف في المال.
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 2 ساعتين
جعلهم مايفرحون بنو زعييييق الطوااااقي
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3897 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله ع نعمة الأمن والأمان
لك الحمد والشكر يارب