آل الشيخ يعلن عن مكافاة للاعبي الهلال حال الفوز في مباراة اليوم

نواف السالم(صدى):

تمنى المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة فوز نادي الهلال في أولى مبارياته اليوم بدوري أبطال آسيا، معلنا عن مكافأة مالية للاعبين.

ونشر آل الشيخ، عبر تغريدة له على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” تمنياتي للنادي الهلال بالتوفيق في أول مباراة له اليوم بدوري أبطال آسيا.. وفي حال الفوز بآذن الله مكافأة 10 الآف ريال لكل لاعب ” .