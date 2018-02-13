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آل الشيخ يعلن عن مكافاة للاعبي الهلال حال الفوز في مباراة اليوم

آل الشيخ يعلن عن مكافاة للاعبي الهلال حال الفوز في مباراة اليوم
نواف السالم(صدى):

تمنى المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة فوز نادي الهلال في أولى مبارياته اليوم بدوري أبطال آسيا، معلنا عن مكافأة مالية للاعبين.

ونشر آل الشيخ، عبر تغريدة له على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” تمنياتي للنادي الهلال بالتوفيق في أول مباراة له اليوم بدوري أبطال آسيا.. وفي حال الفوز بآذن الله مكافأة 10 الآف ريال لكل لاعب ” .

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 ساعات

(اللهم لاحسد)
ياليتني لاعب بس والله من الدلع 90دقيقه و10الف

[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 3 ساعات

دام عموري مهوب لاعب أن شاء الله نفوز عليهم

[ عدد التعليقات: 3897 ] نشر منذ 3 ساعات

مكافأة 10 الآف ريال لكل لاعب فقط؟؟
اتمنى تكون المباراة التالية خمسة وعشرين الف كل لاعب
يستاهلون اكثر واكثر

[ عدد التعليقات: 3897 ] نشر منذ 3 ساعات

الحين يجيك واحد مدرعم ومطفي انوار مصابيح سيارته
ونازل ع عذآب الرحيل
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين

مهزلة … ضياع اوقات وإسراف في المال.

[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 2 ساعتين

جعلهم مايفرحون بنو زعييييق الطوااااقي

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