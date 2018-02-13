حبس مواطن 7 سنوات وإلزامه بدفع 99 ألف دينار في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس (الإثنين)، بحبس مواطن سعودي، يعمل موظفاً بإحدى الوزارات بالكويت، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه برد مبلغ 83 ألف دينار حصل عليها كرواتب من عمله، ودفع غرامة قدرها 16 ألف دينار؛ لاتهامه بتزوير الجنسية الكويتية.

ووجهت إلى المتهم أيضاً تهمة ارتكاب تزوير في محررات رسمية على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، وهي شهادة الميلاد وشهادة إثبات الجنسية وجواز السفر، وقدمها للموظفين المختصين والمكلفين بالكتابة على أنه كويتي منتحلاً صفة مواطن آخر، وفقاً لصحيفة “الراي” الكويتية.