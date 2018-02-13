عاصفة ثلجية تضرب اليابان وتتسبب في مقتل 5 أشخاص

طوكيو(صدى):

لقي خمسة أشخاص مصرعهم بعد أن ضربت عاصفة ثلجية اليابان.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أنه تم تسجيل ثلاثة من القتلى في مقاطعة نيجاتا، واثنين آخرين في حوادث ذات صلة بتساقط الثلوج في مقاطعتي فوكوكا ومياجي.

وحذرت الوكالة من الثلوج الكثيفة ومخاطر الانهيار الجليدي وتعطل المرور في شمال شرقي اليابان.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن نظام الضغط المنخفض جلب المزيد من درجات الحرارة المنخفضة للغاية والباردة إلى منطقة هوكوريكو على طول ساحل بحر اليابان.