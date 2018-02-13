أمير جازان يفتتح مشاريع تعليمية بتكلفة تتخطى الـ155 مليون ريال

تركي السالم(صدى):

يدشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، عددًا من المشاريع التعليمية بإدارة تعليم صبيا و المنجزة، خلال العام المالي 2027 – 2028 ، بتكلفة تتخطى المائة وخمسة وخمسين مليون ريال.

وتستفيد من هذه المشاريع 34 مدرسة ، وأكثر من 50500 طالب وطالبة، ويت التخلص من 26 مبنى مستأجرًابقيمة 3000.000 ريال كأجور سنوية.

ومن جانبه وجه مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، شكره إلى سمو أمير المنطقة، على رعايته وتشريفه لحفل افتتاح هذه المشاريع والمباني المدرسية.