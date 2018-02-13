بالصور.. لحظة القبض على ثعبان عملاق

كوالالمبور(صدى):

ألقى مجموعة من المزارعين القبض على أنثى ثعبان ” بابيثون ” عملاق طوله 20 قدما، كانت مختبئة داخل شجرة في جزيرة بماليزيا.

و صدم أحد المزارعين عندما شاهد أنثى البايثون مختبئة داخل الشجرة، حيث يكفي حجمها لإبتلاع شخص في ثوان معدودة.

وقام فريق مختص في القبض على مثل هذا النوع من الثعابين الضخمة، بإخراج أنثى البايثون بواسطة منشار كهربي، وحملها خارج مكانها ولكن بعد الإجهاز عليها خوفاً من تغذيها على الأطفال والصغار.