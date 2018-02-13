بالصور.. لحظة القبض على ثعبان عملاق
ألقى مجموعة من المزارعين القبض على أنثى ثعبان ” بابيثون ” عملاق طوله 20 قدما، كانت مختبئة داخل شجرة في جزيرة بماليزيا.
و صدم أحد المزارعين عندما شاهد أنثى البايثون مختبئة داخل الشجرة، حيث يكفي حجمها لإبتلاع شخص في ثوان معدودة.
وقام فريق مختص في القبض على مثل هذا النوع من الثعابين الضخمة، بإخراج أنثى البايثون بواسطة منشار كهربي، وحملها خارج مكانها ولكن بعد الإجهاز عليها خوفاً من تغذيها على الأطفال والصغار.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15729 ] نشر منذ 4 ساعات
يا ساتر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8567 ] نشر منذ 3 ساعات
ايش ذا المصيبة كفانا الله شره
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42705 ] نشر منذ 2 ساعتين
يادافع البلاء ,,