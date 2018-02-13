” البيئة ” : لا تسجيل أية إصابة بـ H5N8

عادل الحربي (صدى):

أوضح الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، أنه لم يتم تسجيل أية إصابة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 7144 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 126 حالة إيجابية، وتم التخلص من 8501 طير خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3 بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 22 استفسارًا، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.