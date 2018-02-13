” تونجا ” تشهد دمارًا واسعًا بسبب الإعصار ” جيتا “

نوكو ألوفا(صدى):

خلّف الإعصار المداري ” جيتا ” دمارًا واسعًا في مملكة تونجا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، حيث تمت تسوية مبنى البرلمان في الجزيرة الرئيسية.

وذكرت خدمات الطوارئ في تونجا أنها تكافح من أجل السيطرة على الوضع وتقييم الأضرار الناجمة عن الإعصار، وهو من الفئة الرابعة الذى ضرب تونجاتابو التي تضم العاصمة نوكو الوفا الليلة الماضية.

وتصاحب الإعصار رياح تزيد سرعتها على 230 كيلومترًا في الساعة.

وتسبب الإعصار في تدمير أسقف منازل، كما تضررت منازل، وأسقطت الرياح الأشجار وخطوط كهرباء، وأدت إلى حدوث فيضانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الجزيرة.

ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط قتلى جراء الإعصار.