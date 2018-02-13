رضوان السيد : جائزة الملك فيصل ” نوبل العربية “

علي القحطاني (صدى):

أعرب الكاتب والمفكر رضوان السيد عن سعادته البالغة بحصوله على جائزة الملك فيصل، مؤكدًا أنها كانت تتويجاً مشرفاً لأعماله خلال الثلاثين عاماً الماضية ، مشبها إياها بجائزة نوبل العربية.

وقال السيد : ” لقد انتظرتها طويلاً في الحقيقة، فالإنسان الذي يحصل على جائزة الملك فيصل فهذا يعني أنه حقق إنجازاً علمياً كبيراً وبلغ رتبة عالية من الناحية الثقافية، سواء في المجال الذي تخصص فيه أو بين أقرانه، لذلك فإني كنت وما أزال شديد الشكر لمؤسسة الملك فيصل، وللأمير خالد الفيصل “.

ولفت إلى أنه عندما توجه بالشكر للأمير خالد الفيصل ، قال له بلطف ومجاملة: ” إن الجائزة كانت تحتاج إليك يا أستاذ رضوان أكثر مما احتجت إليها أنت “.