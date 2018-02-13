غرفة الأحساء تناقش معوقات القطاع الصحي الخاص

نايف السالم(صدى):

تعقد غرفة الأحساء ممثلة في اللجنة الصحيّة والمستشفيات الخاصة يوم غدٍ لقاءاً تستضيف خلاله مدير عام الشئون الصحية بالأحساء عبدالحميد بن عبدالله العمير وذلك بمقر الغرفة الرئيسي في الهفوف.

وأوضح رئيس اللجنة الصحيّة والمستشفيات الخاصة بالغرفة مالك الموسى أن اللقاء الذي سيشهد حضور عدد من ملاك مستشفيات القطاع الخاص سيناقش المعوقات والمشكلات التي تواجه المستشفيات الخاصة وعرض الأفكار والحلول والاقتراحات لها.

وأضاف أن اللقاء يأتي ضمن مواكبة توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وما تقدمه من فرص لتطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات متميّزة تضمن الاستدامة وتحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة, مشيدًا في الوقت نفسه بما يحظى به القطاع الصحي من اهتمام ورعاية من قيادة المملكة -حفظها الله-.