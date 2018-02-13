ترقية أحمد بن محمد الخبراني للمرتبة السابعة بديوان الصحة

سعيد العجل(صدى):

أصدر مدير عام إدارة خدمات الموارد البشرية بوزارة الصحة قراراً إدارياً يقضي بترقية الأستاذ أحمد بن محمد الخبراني على المرتبة السابعة بإدارة الدراسات والتطوير الهندسي بديوان الوزارة.

وقد رفع الخبراني شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومدير عام خدمات الموارد البشرية على ترقيته للمرتبة السابعة سائلاً المولى عز وجل بأن تكون له عون على الطاعة وبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين والوطن .

صحيفة صدى تتقدم بالتهنئة للخبراني سائلين الله تعالى له المزيد من التوفيق والنجاح.