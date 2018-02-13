بالفيديو.. لاعب يد يكتفي براتب 5700 ريال من شركة ويعتزل الكرة
قال اللاعب السعودي مجتبى ال سالم، إنه يعمل في شركة ويتقاضى راتبا 5700 ريال، لذلك قرر اعتزال كرة اليد.
ووعد رئيس اللجنة الأوليمبية السعودية، خلال برنامج “أكشن يا دوري” بحل مشكلة مجتبى، لكي يعود إلى فريق النور مرة أخرى ويمارس رياضته.
#اكشن_يا_دوري
5700 ريال تجبر لاعب فريق النور والمنتخب السعودي لكرة اليد مجتبى ال سالم على اعتزال كرة اليد و معالي رئيس اللجنة الأولمبية السعودية يوجه بحل مشكلة اللاعب pic.twitter.com/kruWmiRTQa
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٢ فبراير، ٢٠١٨
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