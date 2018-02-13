بالفيديو.. لاعب يد يكتفي براتب 5700 ريال من شركة ويعتزل الكرة

نواف السالم(صدى):

قال اللاعب السعودي مجتبى ال سالم، إنه يعمل في شركة ويتقاضى راتبا 5700 ريال، لذلك قرر اعتزال كرة اليد.

ووعد رئيس اللجنة الأوليمبية السعودية، خلال برنامج “أكشن يا دوري” بحل مشكلة مجتبى، لكي يعود إلى فريق النور مرة أخرى ويمارس رياضته.