بالفيديو.. فتاة لمذيع في الشارع: “انت فاشل!”.. ورد غريب من المذيع

حمود العنزي (صدى):

وقع إعلامي في موقف محرج خلال سيره بأحد الشوارع، حيث فاجأته فتاة ووصفته بالمذيع الفاشل ليرد عليها بهدوء ويشكرها على هذا الوصف، ويؤكد أن رأيها لا يهمه.

وجاء في الفيديو الذي صورته الفتاة، محمد التوم وهو منهمك في تصفح جواله، قبل أن تفاجئه الفتاة وتقول له: “تدري إنك مذيع فاشل؟”، ليرد عليها بالقول: “يعطيك العافية”، لتكرر وصفها قائلة: “مرة فاشل”، ورد عليها التوم: “ما يهمني رأيك”.

ولقي تصرف الفتاة استياءً كبيراً من عدد من المغردين، مؤكدين أن هذا التصرف تجاوز في حق المذيع، وأشادوا برد فعل الأخير وهدوئه في الرد وعدم الاستجابة لاستفزازها.