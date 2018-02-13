رئيس وفد حجاج البحرين يشيد بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

علي العنزي(صدى):

أشاد رئيس وفد حجاج مملكة البحرين الشيخ عدنان بنعبدالله القطان، بالخدمات الجليلة المقدمة لضيوف الرحمن، مؤكدًا على عمق العلاقات البحرينية السعودية.

كان القطان قد التقى بنائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في مكتبه بمقر وزارة الحج والعمرة في مكة، في إطار الاستعدات المبكرة لموسم الحج.

وأكد مشاط أن الوزارة مستمرة في استراتيجيتها للنهوض بمؤسسات الحج والعمرة، لافتا إلى أن توجيهات القيادة تتطلب العمل باستمرار لتحقيق التكامل في كل الأصعدة.