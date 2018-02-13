3 قصص مؤثرة يرويها أطباء المملكة من واقع عملهم: أب يرفض نسب ابنه إليه

حمود العنزي (صدى):

في حادث من أغرب ما رأى الأطباء في حياتهم العملية، أكدوا أن طفلًا في المستشفى الجامعي، أهله رفضوا استلامه؛ لأنه مولود بتشوه خلقي في الرأس، موضحا:” اتصلت بوالده قال: أرسلوه دار الأيتام”.

كما قالوا إن أم قبلت أثناء المخاض طفلها المشوه تمامًا والميت، عند رؤيتها له وقالت: “والله إنك أجمل من إخوانك، استودعتك الله ”.

وكشف الأطباء عن مواقف مؤثرة أخرى منها:”مريض هندي بالطوارئ، وصل للسعودية حديثًا، وتعرّض لحادث، لم يمتلك من الكلمات شيئًا هو فقط انزوى في زاوية من الغرفة، ويبكي مثل الطفل؛ حيث غلبه الأسى والوحدة، وغلب على وجعه ومرضه، وكل ما ابتُلي به جسده، صار ضئيلًا أمام غربته ”، بحسب “ المواطن”.