تأجيل الالتحاق بحافز 6 أشهر بسبب المكافأة المالية

عادل الحربي (صدى):

أوضح صندوق الموارد البشرية “هدف” ضرورة الانتظار عام كامل للتقديم على برنامج حافز في حال تقاضي مكافأة مالية من الجامعة عند الانسحاب، أما عكس ذلك فيمكن التقديم بعد 6 شهور .

وأشار الصندوق إلى أن فترة التدريب لا تحسب ضمن حافز الاستقرار الوظيفي الذي توقف العمل به نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن برنامج إعادة تأهيل كليات العلوم مخصص فقط لخريجات التخصصات العلمية.

واستبعد الصندوق إمكانية الاستفادة من مكافأة برنامج دعم العمل الحر، مع مبادرة دعم ملاك المشروعات في آن واحد، كما يصعب أيضا ذلك بالنسبة لبرنامج حافز وتمهير للتدريب.

وأشار الصندوق إلى أن وجود سجل تجاري يحرم المتقدم من الاستفادة من برنامج حافز. ويستفيد المتقدم لحافز من دعم البطالة بواقع 2000 ريال شهريا لمدة عام.