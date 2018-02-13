الرئيس الصربي: صربيا وكرواتيا ملزمتان بالعمل سويًا لتحسين العلاقات

بلغراد(صدى):

أعربت الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار ونظيرها الصربي الكسندر فوتشيتش اليوم عن تطلع بلديهما إلى طي الخلافات بين البلدين والمراهنة على المستقبل بعد أكثر من 20 عامًا من انتهاء الحرب في منطقة البلقان.

وقالت الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار عقب محادثات أجرتها مع نظيرها الصربي في العاصمة الكرواتية زغرب:” مهمة البلدين حاليًا هي البحث عن حلول للمشاكل التي يتقاسمها الجانبان “.

وأوضح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من جانبه:” إن صربيا وكرواتيا ملزمتان بالعمل سويًا لتحسين العلاقات في المستقبل المنظور ،وتسعيان لتغيير الأجواء البينية، كما يجب على جميع سياسيي البلدين بذل كل جهد ممكن لتحسين هذه العلاقات”.

يذكر أن من بين أصعب الخلافات بين البلدين قضية المفقودين في كرواتيا خلال حرب الاستقلال بعد تفكك يوغوسلافيا في السنوات 1991-1995 م ، فضلاً عن القضايا المثيرة للجدل فيما يتعلق بالحدود على نهر الدانوب.