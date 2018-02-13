تطبيق جديد من ” الحج والعمرة ” لمساعدة المعتمرين على تأدية المناسك بسهولة

عادل الحربي (صدى):

طورت وزارة الحج والعمرة تطبيقاً إلكترونياً يساعد زوار الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين، على تأدية المناسك بكل سهولة ويسر وتقديم الخدمات لهم أثناء إقامتهم في المملكة.

وتقوم فكرة التطبيق ، أن يسجل المعتمر بياناته في هذا التطبيق، ويكشف عن الموعد المتوقع من قبله للقدوم إلى مكة المكرمة وأداء المناسك، كما سيحصل مستخدمو هذا التطبيق على العديد من المزايا، كالسكن والنقل وزيارة المواقع التاريخية، ويظلون على اطلاع كامل بنوعية الخدمة المقدمة لهم.

وتهدف وزارة الحج والعمرة من خلال هذا التطبيق للمواءمة بين الأعداد القادمة للحج والعمرة من الداخل أو الخارج، لتقديم خدمة بأعلى المستويات للجميع.