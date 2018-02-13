جامعة القصيم ترد على اتهامها بـ ” إنعاش الصحوة “

سالم المطيري(صدى):

نفت جامعة القصيم الاتهامات الموجهة إليها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاولتها لـ ” إنعاش الصحوة ” ، من خلال ندوة من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء ، وتنتهي غدًا الأربعاء.

ومن جانبه أوضح متحدث جامعة القصيم فهد بن نومة، أن المؤتمر يفند فكر الصحوة، وليس صحيحا أنه يحاول إنعاشها، ومن يظن ذلك فهو ” أحمق “.

وقال بن نومة : ” هناك انتقادات وجهت للجامعة من بعض المتشددين وأرباب الفكر الصحوي الذين يتهمون الجامعة بأنها تقدح في الصحوة “.

وشدد على أن المؤتمر واضح ويأتي ضمن سياسات وإستراتيجيات الجامعة وانطلاقا من حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشهير حينما تعهد بالقضاء على الفكر المتطرف، موضحا أن الجامعة تسير نحو التحديث المستمر بما يتواكب مع العصر.